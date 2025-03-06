Карло Анчелотти: «У многих игроков были со мной проблемы. Один закрывал лицо полотенцем, чтобы не слышать меня. Некоторые, оставшись на скамейке, неохотно здороваются следующим утром»

Карло Анчелотти рассказал о сложных взаимоотношениях с некоторыми игроками.

«Иногда кажется, что нас недостаточно ценят. Я бы хотел быть мухой на стене и слышать, что говорит футболист, когда не играет и возвращается домой.

Многие футболисты спорили со мной. У многих со мной были проблемы, но в итоге мы все решали. Был один игрок, имя которого я не стану называть, который закрывал лицо полотенцем, чтобы не слышать меня. Это было в начале его карьеры. Однажды я сказал ему: «Так продолжаться не может».

Есть футболисты, которые, оставшись на скамейке, неохотно здороваются с тобой следующим утром. И в этот момент они путают человека и игрока.

Я всегда говорю: «Кто ты?» Ты, Джакомо, не актер, а человек, который играет. Ты человек, который занимается тем, что ему нравится.

Футболист говорит: «Я футболист». Нет, ты играешь в футбол. Я не тренер – я тренирую. Мне платят за принятие решений. Некоторые игроки в этом путаются. Они думают: «Карло – тренер, не стану с ним здороваться». Но если они понимают, что такова моя работа, то приветствуют меня. Некоторым из них я это объяснял, и в итоге они начинали здороваться», – сказал главный тренер «Реала » в подкасте комика Джакомо Поретти.