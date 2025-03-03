Анчелотти о матче с «Атлетико» в ЛЧ: «Дерби всегда особенные с точки зрения эмоций и давления. Борьба будет равной, все решится в ответной игре»
Карло Анчелотти ожидает равной борьбы между «Реалом» и «Атлетико».
Завтра команды сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча на «Метрополитано» пройдет 12 марта.
«Борьба будет равной, и все решится в ответном матче. Матч будет равным и конкурентным, мы не можем думать о том, чтобы создать хороший задел завтра.
Дерби всегда одинаковы, это особенный матч с точки зрения эмоций и давления, которое чувствуется перед игрой. Соперники равны и конкурентоспособны, и завтрашняя игра будет такой же. «Атлетико» проводит очень хороший сезон.
В последнем дерби мы очень плохо сыграли в первом тайме и очень хорошо во втором. Нужно подумать о том, чтобы играть так, как мы играли во втором тайме, а не в первом. Это несложно», – сказал главный тренер «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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