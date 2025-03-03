Карло Анчелотти: «Есть два типа игроков – одни бегают, другие делают разницу. «Реалу» не хватило настроя в матче с «Бетисом» – это единичный случай, надеюсь»
Карло Анчелотти высказался о соотношении таланта и трудолюбия у футболистов.
«В мое время были игроки, которые больше внимания уделяли качествам, а тем, у кого больше качеств, приходилось идти на большие жертвы.
Есть два типа игроков: одни бегают, а другие делают разницу. Вы либо бегаете, либо делаете разницу – нельзя не делать ни того, ни другого.
У нас остались приятные воспоминания об игре с «Манчестер Сити» на «Бернабеу». Это был особенный вечер, и мы хотим повторить такую игру. В матче с «Бетисом» нам не хватило настроя, и, надеюсь, это был единичный случай», – сказал главный тренер «Реала» на пресс-конференции перед матчем с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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