Карло Анчелотти: «Есть два типа игроков – одни бегают, другие делают разницу. «Реалу» не хватило настроя в матче с «Бетисом» – это единичный случай, надеюсь»

Карло Анчелотти высказался о соотношении таланта и трудолюбия у футболистов.

«В мое время были игроки, которые больше внимания уделяли качествам, а тем, у кого больше качеств, приходилось идти на большие жертвы.

Есть два типа игроков: одни бегают, а другие делают разницу. Вы либо бегаете, либо делаете разницу – нельзя не делать ни того, ни другого.

У нас остались приятные воспоминания об игре с «Манчестер Сити » на «Бернабеу ». Это был особенный вечер, и мы хотим повторить такую игру. В матче с «Бетисом » нам не хватило настроя, и, надеюсь, это был единичный случай», – сказал главный тренер «Реала » на пресс-конференции перед матчем с «Атлетико» в Лиге чемпионов.