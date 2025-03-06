Гаджиев об РПЛ: «Возвращается стиль СССР. Считалось, что мы не конкуренты бразильцам в техническом плане, но должны играть коллективно, агрессивно, с нагнетательным темпом»

Гаджи Гаджиев считает, что в российский футбол возвращается стиль игры из СССР.

«Силы, безусловно, подравнялись. Причем как вверху, так и внизу турнирной таблицы. Одна из причин – то, что финансовые возможности немного сблизились.

Какая нас ждет концовка? Никто не хочет вылетать, все хотят быть первыми. Здесь влияет уровень физической готовности, а в РПЛ в этом плане почти все команды добавили. Катание мяча и неагрессивная игра уходят, возвращается стиль, который был у СССР с послевоенного периода до 80-90-х годов.

Всегда считалось, что мы не конкуренты бразильцам и другим южным странам в техническом плане, но зато мы должны играть коллективно, динамично, агрессивно, в комбинационный футбол с нагнетательным темпом, как говорил Гавриил Дмитриевич Качалин. Это сейчас и происходит. Особенно ярко это было видно, например, в игре «Крыльев Советов» против «Краснодара», в матче «Ростова», – сказал президент махачкалинского «Динамо ».