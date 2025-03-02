«Ахмат» и «Динамо» Махачкала выразили соболезнования в связи со смертью Сайтиева

«Ахмат» выразил соболезнования в связи со смертью Бувайсара Сайтиева.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе скончался сегодня в возрасте 49 лет.

«По воле АЛЛАХIА ушел в праведный мир достойный сын чеченского народа, выдающийся спортсмен Бувайсар Сайтиев. Трехкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира – он оставил незабываемый след в истории спорта.

Его вклад в развитие вольной борьбы и воспитание новых поколений спортсменов невозможно переоценить. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Бувайсара. Да помилует его ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХI, примет все его благие деяния и сделает обитателем вечного Рая!» – говорится в сообщении «Ахмата ».

«Безусловно, клуб приносит соболезнования. В частности, принесли соболезнования его сыну, который играет у нас во второй команде. Мы знаем его как выдающегося спортсмена. А личных отношений у меня с ним не было. В любом случае, это большая личность. Мы скорбим», – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью «Матч ТВ».