Гаджи Гаджиев: «Мы должны были построить крытые стадионы во всех городах к ЧМ. После перехода на «осень-весна» результаты стали хуже»
Махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Локомотивом» (1:1) в 19-м туре Мир РПЛ.
«В 1980-х годах мы говорили, что все должно быть подчинено законам спортивной подготовки. И если на них ориентироваться, то стадионы надо строить крытые. Тогда в Санкт-Петербурге были построены два стадиона.
Когда мы готовились к ЧМ по футболу, мы должны были построить во всех городах крытые стадионы. Погода, которая была на матче в Махачкале, – это аномалия. Такое бывает раз в 10 лет. Мы смотрели: у нас минус три за последние десять лет было один раз – и то ночью. Поэтому в этом плане мы будем проигрывать. Да, наши стадионы стали на порядок лучше, но нам было по силам сделать еще несколько крытых стадионов.
Сколько игр можно уместить в наши погодные условия – просчитывалось еще тогда. Раньше мы в мае начинали чемпионат. В Москве в мае, второго числа, была первая игра на протяжении длительного времени. Потом все сдвигали: сначала апрель, потом март, а теперь мы стартовали 28 февраля.
Матчи в заснеженных условиях проводились не только у нас, но и в Англии. Думаю, когда начинать – для нас не такой принципиальный вопрос. Другое дело, что когда нет еврокубков, то игры можно уместить в другие сроки и проводить соревнования по системе «весна-осень». Главным аргументом перехода на новую систему было то, что вся Европа играет так, и в случае перехода мы будем в лучшем состоянии, а также то, что для трансферов такой календарь более выгодный.
С точки зрения спортивных результатов у нас все стало хуже. Мы в 2011 году перешли на систему «осень-весна». До этого у нас результаты в еврокубках и у сборной были лучше, за исключением момента, когда сборная выступала у себя в 2018», – сказал президент махачкалинского «Динамо».
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