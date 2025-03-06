  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Когда после 60 тысяч тебе дают зарплату полмиллиона, это приятно. Купил квартиру и загородный дом первым делом – больше ни на что не тратил». Давыдов о периоде в «Спартаке»
15

«Когда после 60 тысяч тебе дают зарплату полмиллиона, это приятно. Купил квартиру и загородный дом первым делом – больше ни на что не тратил». Давыдов о периоде в «Спартаке»

Экс-игрок «Спартака» Денис Давыдов рассказал об отношении к деньгам.

29-летний Денис Давыдов – воспитанник «Спартака». За взрослую команду красно-белых провел 37 матчей – один гол и шесть голевых. Последний клуб в РПЛ – «Химки», из которого футболист ушел в 2023-м. 

Этой зимой Давыдов проходил сборы в Абу-Даби с медиаклубом «БроукБойз».

Читал, что тебе в «Спартаке» в итоге дали зарплату 1 млн евро. 

– Байка. Таких денег и близко не было. 

Но зарплата точно выросла после яркого отрезка. На тебя это повлияло?

– Конечно, когда получаешь 24 тысяч рублей в месяц, потом 60, а потом тебе дают полмиллиона, это приятно. Плюс бывало, что тройные премиальные получал за выходные – сыграл тайм за дубль, тайм за «Спартак-2», попал в заявку основы. 

Круто. Но первым делом купил квартиру, потом загородный дом – не тратил вообще ни на что больше. Только после позволял себе в ЦУМ сходить, хотя я и не фанат такого. Проще было по контракту с Nike набрать вещей – кроссовки, кофту, барсетку. 

Еще рассказывали, что твой агент просил Федуна предложить тебе контракт поменьше. Чтобы не сломать деньгами. 

– Там не так было: перед арендой в Чехии «Спартак» попросил упасть в зарплате. Это было условие, чтобы меня отпустили. 

Я согласился. Когда вернулся из аренды, зарплата так и осталась, – сказал Давыдов в интервью Спортс”. 

«Одиночество – это страшно». Денис Давыдов – когда и почему все сломалось?

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoДенис Давыдов
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я не Месси, чтобы каждую игру так выдавать. Бывает, сверкаешь на уверенности: «Сегодня вы меня не остановите». Давыдов о гол+пас с «Динамо» в 2015-м
6вчера, 16:31
Давыдов о планах сыграть на ЧМ и в ЛЧ: «Клянусь, это реально. Нужно не жрать, тренироваться, мечтать. Раньше пил часто, сейчас – один-два бокала вина»
18вчера, 15:28
Давыдов о чемпионстве со «Спартаком»: «Золотая медаль – просто металл, у мамы где-то лежит. Важнее, что я приобщился к этой истории»
13вчера, 11:17
Главные новости
Кисляк об Облякове: «Топовый, недооцененный игрок. Скрытый лидер, как Джака или Виртц в «Байере». Русский Виртц, получается»
28 минут назад
Левников правильно не назначил пенальти после падения Тюкавина в матче с «Ростовом», решила ЭСК. Комиссия также поддержала решения судей в играх «Ахмат» – «Рубин» и «Химки» – «Факел»
415 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Локо» примет «Ахмат», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в выходные
34сегодня, 05:21
Маскерано о том, что Месси пропустил 2 матча кряду: «Играть без лучшего футболиста в мире тяжело. Но мы не хотим, чтобы он переутомился»
1455 минут назад
Скоулз о серии Хейлунда без голов из 19 игр: «У него и моментов-то нет. Он слишком много бегает. Иногда лучше просто стоять впереди, по центру»
29сегодня, 06:33
«МЮ» упустил победу над «Сосьедадом», «Челси» выиграл, Вильягра в ЦСКА, рекорд Клэбо, ЧМ-2030 могут расширить до 64 команд, тяжба Эрмосо и Рубиалеса продолжается и другие новости
4сегодня, 06:10
«Милан» подписал центрального защитника сборной США U16 Мбайе (ESPN)
6сегодня, 06:00
Месси пропустил 2-й матч подряд из-за перенапряжения мышц. У форварда «Интер Майами» 2+2 в 3 играх сезона
30сегодня, 04:37
«У «Спартака» сильнейшая атакующая линия в РПЛ. Станкович излучает психологию победителя и заряжает ею игроков». Радимов о красно-белых
27сегодня, 04:17
Суарес забил в 3-м матче подряд. У форварда «Интер Майами» 3+4 в 5 играх
11сегодня, 03:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Зенит» поздравил Соболева с 28-летием: «Уважаемый Александр! Поздравляем Вас с праздником и желаем успехов на футбольном поле»
1 минуту назад
Чемпионат Италии. «Кальяри» сыграет с «Дженоа», «Милан», «Интер», «Наполи» проведут матчи в субботу, «Ювентус» примет «Аталанту» в воскресенье
9 минут назад
Пьянич об изучении русского: «Понимаю уже гораздо больше, язык похож на балканские. Нужно еще чуть времени, но я продвигаюсь»
628 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Шабаб», «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Ахли» – «Аль-Халидж»
329 минут назад
Директор сборной Бразилии: «Отсутствие Дугласа в списке не связано ни с чем, кроме технического выбора тренера на эти даты»
241 минуту назад
Валерий Карпин: «Мечтаю о сыне и о возвращении к международным соревнованиям»
9сегодня, 07:09
Пьянич о том, чего не хватает российским игрокам: «Фантазии и креатива. Хотел бы видеть больше смелости»
8сегодня, 06:55
«Локомотив» – «Ахмат». Онлайн-трансляция начнется в 20:15
1сегодня, 06:43
Срджан Бабич: «Спартак» способен бороться за золото. С «Рубином» предстоит непростой матч»
6сегодня, 06:13
«Пари НН» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
5сегодня, 05:45