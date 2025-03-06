«Когда после 60 тысяч тебе дают зарплату полмиллиона, это приятно. Купил квартиру и загородный дом первым делом – больше ни на что не тратил». Давыдов о периоде в «Спартаке»

Экс-игрок «Спартака» Денис Давыдов рассказал об отношении к деньгам.

29-летний Денис Давыдов – воспитанник «Спартака ». За взрослую команду красно-белых провел 37 матчей – один гол и шесть голевых. Последний клуб в РПЛ – «Химки», из которого футболист ушел в 2023-м.

Этой зимой Давыдов проходил сборы в Абу-Даби с медиаклубом «БроукБойз».

– Читал, что тебе в «Спартаке» в итоге дали зарплату 1 млн евро.

– Байка. Таких денег и близко не было.

– Но зарплата точно выросла после яркого отрезка. На тебя это повлияло?

– Конечно, когда получаешь 24 тысяч рублей в месяц, потом 60, а потом тебе дают полмиллиона, это приятно. Плюс бывало, что тройные премиальные получал за выходные – сыграл тайм за дубль, тайм за «Спартак-2», попал в заявку основы.

Круто. Но первым делом купил квартиру, потом загородный дом – не тратил вообще ни на что больше. Только после позволял себе в ЦУМ сходить, хотя я и не фанат такого. Проще было по контракту с Nike набрать вещей – кроссовки, кофту, барсетку.

– Еще рассказывали, что твой агент просил Федуна предложить тебе контракт поменьше. Чтобы не сломать деньгами.

– Там не так было: перед арендой в Чехии «Спартак» попросил упасть в зарплате. Это было условие, чтобы меня отпустили.

Я согласился. Когда вернулся из аренды, зарплата так и осталась, – сказал Давыдов в интервью Спортс”.

«Одиночество – это страшно». Денис Давыдов – когда и почему все сломалось?