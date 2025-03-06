Давыдов о планах сыграть на ЧМ и в ЛЧ: «Клянусь, это реально. Нужно не жрать, тренироваться, мечтать. Раньше пил часто, сейчас – один-два бокала вина»

– Ты недавно сказал: «До 35 попаду в сборную, сыграю на ЧМ». Реально веришь?

– Да. Мне главное быть в нормальном весе – для этого надо месяца три плотно поработать. Каждый день. Как говорится, какое питание – такое катание. Если дать мне стабильный год в таком режиме, все будет.

Клянусь, это реально, если отдать всего себя. В футбол я играть не разучился – надо только набрать форму. Потому что в Медиалиге ребята просто монстры – в физическом плане. Недавно сверял, кто сколько набежал: в матчах «Броуки» – Lit Energy и «Крылья» – «Локомотив». Так в МФЛ пробежали чуть-чуть больше, чем в РПЛ!

Понятно, что в медийном футболе много глупой работы и беготни. Лишних рывков. Как пример: когда «Спартак» играл с «Барселоной» (0:3 в Москве), подсчитали, что Месси пробежал меньше Вальдеса. Вот так – а забил два.

Но пацаны в МФЛ все равно просто машины.

– Что тебе нужно сделать, от чего отказаться, чтобы план-максимум на 5 лет выполнить?

– Все просто: себя не обманывать. Не жрать, тренироваться, мечтать. Засыпать с мыслью, что будет именно так.

Конечно, отказаться от вредных привычек. С головой. Дисциплины добавить.

– Тебе хватит воли на такую работу?

– Мне кажется, я смогу, но будет непросто. В принципе, уже непросто. На сегодняшний день я могу выпить, но это вообще по-другому. Не как раньше.

– А как раньше?

– Просто пил часто. Сейчас – один-два бокала вина, когда на следующий день выходной.

– Чувствовал когда-то, что алкоголь мешает тебе и карьере?

– Бывало, конечно. Но я никогда прям безбожно не пил. Мог подбухивать, да, в компании с друзьями, например.

Многое просто наговаривают. Иногда слышу: Давыдов сделал то-то. Думаю: откуда вы это взяли? Ну откуда?

Кто-то увидел, что я выпил пиво. Передал второму: «Он выпил три бокала за 20 минут». Тот – следующему: «Нахватался, барагозил». И так это и идет по кругу. Футбольный мир тесен.

Не знаю, зачем это людям, зачем это вообще обсуждать. Чтобы что? Назовите хоть одного человека, кто вообще не выпивает. Их единицы, – сказал бывший нападающий «Спартака».

«Одиночество – это страшно». Денис Давыдов – когда и почему все сломалось?