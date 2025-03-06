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«Я не Месси, чтобы каждую игру так выдавать. Бывает, сверкаешь на уверенности: «Сегодня вы меня не остановите». Давыдов о гол+пас с «Динамо» в 2015-м

Экс-игрок «Спартака» Денис Давыдов вспомнил период в красно-белой команде.

29-летний Денис Давыдов – воспитанник «Спартака». За взрослую команду провел 37 матчей – один гол и шесть голевых. Последний клуб в РПЛ – «Химки». 

Этой зимой Давыдов проходил сборы в Абу-Даби с медиаклубом «БроукБойз».

Кто особенно запомнился из партнеров в «Спартаке»?

– Номер один для меня всегда – Адриано. 100 процентов. Он чуть-чуть лентяйчик тоже, но когда включался, его было не остановить. Рафа Кариока. На мяче очень хорош.

На пике нравился Ким [Чельстрем], это потом уже он такой тяжеленький стал. Кайфовал, когда следил за его передачами – он же еще левша, то есть все по-другому. Ким вроде и не особо быстро бегал, но в отборе очень противный. Думал, встану под него, как отволтужу. А он возьмет – и выбьет мяч в последний момент. 

Кутепова отмечу – ненавидел против него играть еще с дубля и «Спартака-2». Один из лучших защитников, с кем сталкивался. Мне проще было с тем же Боккетти. 

Не могу не назвать Квинси, конечно. Мы с ним здорово общались, постоянно тусовался на сборах у нас в номере с Кротом [Вячеславом Кротовым]. Одно время держались вместе, он меня в «Москва-Сити» в гости приглашал. 

Характер у него сильный – чемпион по жизни. Непробиваемый. В середине недели веселый, может расслабиться, но за день-два до матча вообще другой человек. К нему лучше даже не подходить. Его любимая фраза в этот момент: «Stay focus, stay focus».

Твой главный перфоманс в «Спартаке» – гол+пас в 2015-м, когда ты вышел против «Динамо» в перерыве и сделал 3:2. Опиши тот день.

– Помню, что очень грустно было. Мы тогда с девушкой – и будущей супругой – поругались. Не общались какое-то время. Забавно, что после игры вообще никто не писал. Друзья, знакомые говорили: «Думали, у тебя столько сообщений сейчас – некогда будет отвечать».

Домой добрался на метро, встретил там фанатов «Спартака». Говорили мне: «Дэн, красава! Не сдавайся, становись лучшим, а мы поддержим». Помню еще, что тогда вышел просто играть футбол, просто кайфовать. Никому ничего не доказывал. 

В какой-то момент перестал кайфовать на поле?

– Мне всегда важно быть в лучшей форме. Но здесь не угадаешь. Иногда счастливый всю неделю, работаю правильно, а на поле – вообще не идет. 

А бывает, что поругался с кем-то или в тренировках небольшую паузу взял, выходишь – и будто ты пять метров ростом. Сверкаешь на такой уверенности: «Сегодня вы меня не остановите». 

Но, видишь, к сожалению, по итогу я не Месси, чтобы каждую игру так выдавать, – рассказал Давыдов в интервью Спортс”.

«Одиночество – это страшно». Денис Давыдов – когда и почему все сломалось?

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoДенис Давыдов
logoМЛС
logoКим Чельстрем
logoРафаэл Кариока
logoСальваторе Боккетти
logoИнтер Майами
logoИлья Кутепов
logoЛуис Адриано
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЛионель Месси
logoКвинси Промес
logoВячеслав Кротов
logoСпортс
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