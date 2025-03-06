Давыдов о чемпионстве со «Спартаком»: «Золотая медаль – просто металл, у мамы где-то лежит. Важнее, что я приобщился к этой истории»

Денис Давыдов вспомнил эмоции после победы в чемпионате России со «Спартаком».

– В чемпионском сезоне «Спартака» все засунули свое «я» в жопу, умирали друг за друга. Когда были какие-то мероприятия, приходили все. С семьями, детьми, даже с беременными женами. Ни разу не слышал: «У меня не получится».

Там роль каждого была важна. Забивает команда, вся скамейка бежит – как будто это ты забил. Я четвертым нападающим был, но умирал на тренировках.

В одном голе поучаствовал – когда Глушак забил «Амкару ». Сначала Саша Зуев поборолся, потом я – и мяч отскакивает к Глушакову . Уникальный год на самом деле – только недавно начал это понимать.

Раньше не придавал значения – ну сколько у меня матчей в том сезоне? Пять?

– В РПЛ четыре.

– Вот и я думал: «Что такого?» Но весь год был с командой, выкладывался на тренировках, чтобы все – и я, и ребята – становились лучше.

Сколько русских парней в тот год стали чемпионами? 15-18 – и я в их числе. Тоже ведь событие. С нынешним «Зенитом » «Спартак » вряд ли каждый год будет выигрывать чемпионство.

Когда друзья приходят в музей «Спартака», вводят «Давыдов», и там один мой гол есть – «Динамо ». Все равно это какая-то история, приятно.

– Какое у тебя самое яркое воспоминание о «Спартаке»?

– Чемпионский сезон – понятно. Еще – «Спартак-2 ». Мы там как семья были, вместе поднялись с академии, дубля. Нас реально было не сломать – только талалаевским футболом. ######### [перебить], перебегать.

Я знал, что Сава [Константин Савичев ] уберет под себя, а у ему в ответ – шведкой в «усы». Крота [Вячеслава Кротова ] чувствовал как себя, Сашку Козлова, Вовчика Обухова. Знал, что они будут делать – и куда мне бежать.

А они понимали меня. Что если получу мяч лицом к сопернику, его отволтужу. Хоть одного, хоть двух.

– Где твоя золотая медаль за чемпионство-2017?

– У мамы где-то лежит.

– Не хранишь как-то специально?

– Ну это просто металл. Для меня важнее, что приобщился к этой истории, был там, – сказал бывший нападающий красно-белых.

«Одиночество – это страшно». Денис Давыдов – когда и почему все сломалось?