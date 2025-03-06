Давыдов о чемпионстве со «Спартаком»: «Золотая медаль – просто металл, у мамы где-то лежит. Важнее, что я приобщился к этой истории»
– В чемпионском сезоне «Спартака» все засунули свое «я» в жопу, умирали друг за друга. Когда были какие-то мероприятия, приходили все. С семьями, детьми, даже с беременными женами. Ни разу не слышал: «У меня не получится».
Там роль каждого была важна. Забивает команда, вся скамейка бежит – как будто это ты забил. Я четвертым нападающим был, но умирал на тренировках.
В одном голе поучаствовал – когда Глушак забил «Амкару». Сначала Саша Зуев поборолся, потом я – и мяч отскакивает к Глушакову. Уникальный год на самом деле – только недавно начал это понимать.
Раньше не придавал значения – ну сколько у меня матчей в том сезоне? Пять?
– В РПЛ четыре.
– Вот и я думал: «Что такого?» Но весь год был с командой, выкладывался на тренировках, чтобы все – и я, и ребята – становились лучше.
Сколько русских парней в тот год стали чемпионами? 15-18 – и я в их числе. Тоже ведь событие. С нынешним «Зенитом» «Спартак» вряд ли каждый год будет выигрывать чемпионство.
Когда друзья приходят в музей «Спартака», вводят «Давыдов», и там один мой гол есть – «Динамо». Все равно это какая-то история, приятно.
– Какое у тебя самое яркое воспоминание о «Спартаке»?
– Чемпионский сезон – понятно. Еще – «Спартак-2». Мы там как семья были, вместе поднялись с академии, дубля. Нас реально было не сломать – только талалаевским футболом. ######### [перебить], перебегать.
Я знал, что Сава [Константин Савичев] уберет под себя, а у ему в ответ – шведкой в «усы». Крота [Вячеслава Кротова] чувствовал как себя, Сашку Козлова, Вовчика Обухова. Знал, что они будут делать – и куда мне бежать.
А они понимали меня. Что если получу мяч лицом к сопернику, его отволтужу. Хоть одного, хоть двух.
– Где твоя золотая медаль за чемпионство-2017?
– У мамы где-то лежит.
– Не хранишь как-то специально?
– Ну это просто металл. Для меня важнее, что приобщился к этой истории, был там, – сказал бывший нападающий красно-белых.
«Одиночество – это страшно». Денис Давыдов – когда и почему все сломалось?
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