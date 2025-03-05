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«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд в Лиге чемпионов впервые с сезона-2005/06, когда дошел до финала

«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд в Лиге чемпионов впервые с сезона-2005/06.

Лондонцы разгромили ПСВ (7:1) в первом матче 1/8 финала текущего турнира. 

До этого команда под руководством Микеля Артеты обыграла «Спортинг» (5:1), «Монако» (3:0), «Динамо» Загреб (3:0) и «Жирону» (2:1) в рамках общего этапа. 

В прошлый раз 5 побед подряд в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов «канониры» одержали в сезоне-2005/06, когда дошли до финала, в котором уступили «Барселоне». 

Тогда они выиграли 5 из 5 первых матчей в групповом турнире. Дважды были обыграны «Тун» (2:1, 1:0) и «Спарта» (2:0, 3:0) плюс один раз «Аякс» (2:1).

7:1 – что устроил «Арсенал»! Разгром в ЛЧ после такого блеклого февраля

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Squawka
logoАрсенал
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
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logoПСВ
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