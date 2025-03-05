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Анри считает, что «Арсенал» может выиграть ЛЧ: «Я действительно верю в это. В АПЛ борьба закончилась – если только не произойдет что-то безумное»

Тьерри Анри верит, что «Арсенал» может выиграть Лигу чемпионов.

В первом матче 1/8 финала турнира команда Микеля Артеты разгромила ПСВ – 7:1.

«Да, они могут [выиграть Лигу чемпионов]. Я действительно верю в это, вот почему я так говорю. Я просто хочу, чтобы они показали, что способны на это, в матче против хорошей команды. При всем уважении к ПСВ, я думал, что «Арсеналу» будет сложно, особенно на выезде, но по их игре казалось, что им легко. Я думаю, они провели выдающуюся игру.

Мы все знаем, что [борьба в Премьер-лиге] закончилась – если только не произойдет что-то безумное. Но я пытаюсь сказать, что эта игра, возможно, придаст уверенности «Арсеналу» в следующем раунде, где он встретится с «Реалом» или «Атлетико».

Я думаю, что иногда турнирная сетка на пути к финалу может помочь, а иногда и нет, но если ты хочешь выиграть соревнование, ты должен проходить эти команды», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в эфире CBS Sports.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Reuters
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