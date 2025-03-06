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Депутат Милонов о долге Сафонова по алиментам: «Макрон уйдет рано или поздно, тогда Матвея экстрадируют, будет возбуждено уголовное дело. Скрываться за границей не получится»

Виталий Милонов заявил, что Матвею Сафонову может грозить уголовное дело.

Ранее суд запретил голкиперу «ПСЖ» выезжать из России из-за долга по алиментам.

– Есть закон, он действует. Он не отличается в том числе от европейских законов. Если у него есть ребенок, его надо содержать. Законом установлена сумма алиментов, если иное не было оговорено брачным договором или соглашением с бывшей супругой. Если ничего такого нет, то что он хотел? То, что он не платит ребенку, не делает ему чести.

Честно могу сказать: все эти разборки с футбольными женами выглядят однотипно и далеки от жизни обычных людей, в том числе от любителей футбола и искренних болельщиков футбольных клубов. Игроки выбирают себе выглядящих абсолютно одинаково штампованных девиц с хирургически сделанными параметрами – не говорю конкретно про случай Сафонова.

Как правило, их семейный век недолгий. Они женятся и разводятся, потому что берут себе девушек не по принципу верности и душевной теплоты, а по визуальным параметрам. Такие девушки чаще всего абсолютно меркантильны. Надо знать на ком жениться, смотреть на душевную красоту человека, а не на стандартный «лук» жены футболиста.

Возможно, нашим клубам нужно нанимать семейных психологов для футболистов, которые бы им рассказывали, как отличить условную долгосрочную содержанку от человека, которого ты действительно любишь. Тогда не было бы таких трагических ситуаций.

Как относиться к Сафонову, который из-за этой истории не может выступать за сборную России дома?

– Он может выступать, но не делает этого, потому что не хочет исполнять решение суда. Но если он не согласен с решением суда, надо было апеллировать, обсуждать вопрос, а не пускать все на самотек. Даже если тебе не нравится решение суда, ты обязан его выполнять после вступления его в законную силу.

Другого варианта нет. Скрываться за границей не получится. Уверен, что французское правосудие, как это ни парадоксально, в части защиты прав ребенка может быть менее политизированным.

Рано или поздно Макрон уйдет, придет более адекватный новый президент. Тогда Сафонов будет экстрадирован, потому что на него будет возбуждено уголовное дело за злостную неуплату алиментов. Зачем ему это надо?

Это же твой ребенок. Если ты не согласен с размером алиментов, проведи переговоры с бывшей супругой, договоритесь о какой-то фиксированной сумме. Хотя, честно говоря, на моей памяти все эти футбольные жены очень напоминают алчных львиц, – сказал депутат Госдумы РФ. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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