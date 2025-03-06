Мостовой о Сафонове: «Не страшно, что он не вышел против «Ливерпуля». Это бесценный опыт – он в сильной команде, пропитывается футбольной атмосферой, борьбой на высочайшем уровне»

Александр Мостовой считает, что Матвей Сафонов получает важнейший опыт в «ПСЖ».

Ранее парижане дома уступили «Ливерпулю» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов . Российский голкипер провел матч на скамейке запасных.

«Ничего страшного, что Сафонов не вышел на поле в матче против «Ливерпуля».

Он не один является запасным игроком «ПСЖ», главное, что он находится в такой сильной команде, пропитывается этой футбольной атмосферой, борьбой команд на высочайшем уровне, и это бесценный опыт.

Когда приглашают в такие команды, как «ПСЖ », даже на роль запасного, надо соглашаться и пользоваться любым предоставленным шансом», – заявил экс-игрок сборной России.