Мостовой о Сафонове: «Не страшно, что он не вышел против «Ливерпуля». Это бесценный опыт – он в сильной команде, пропитывается футбольной атмосферой, борьбой на высочайшем уровне»
Александр Мостовой считает, что Матвей Сафонов получает важнейший опыт в «ПСЖ».
Ранее парижане дома уступили «Ливерпулю» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Российский голкипер провел матч на скамейке запасных.
«Ничего страшного, что Сафонов не вышел на поле в матче против «Ливерпуля».
Он не один является запасным игроком «ПСЖ», главное, что он находится в такой сильной команде, пропитывается этой футбольной атмосферой, борьбой команд на высочайшем уровне, и это бесценный опыт.
Когда приглашают в такие команды, как «ПСЖ», даже на роль запасного, надо соглашаться и пользоваться любым предоставленным шансом», – заявил экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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