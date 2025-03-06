Форвард «Ак Барса» Дыняк о Сафонове в «ПСЖ»: «Молодец, заслужил работой и трудолюбием. Огромной удачи всем российским спортсменам, мы за них болеем»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался об игре Матвея Сафонова.

Российский голкипер перешел в «ПСЖ » перед началом этого сезона. В активе 26-летнего Сафонова 11 матчей за клуб во всех турнирах.

– «ПСЖ» играл с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Не следишь за выступлением нашего вратаря Сафонова во Франции?

– Он молодец, заслужил своей работой и трудолюбием. Всем российским спортсменам желаю огромной удачи. Мы за них болеем. Любой спорт – это труд. В первую очередь это усилие над собой. Все спортсмены, которые достигают определенных высот, заслужили этого.

– Следишь за еще какими-нибудь видами спорта?

– Не особо, я на книжки пересел. Понравился очень Стивен Кинг. Прочитал «Оно», сейчас читаю «Ловец снов», – сказал форвард «Ак Барса » Никита Дыняк .

Карпин о невызове Сафонова в сборную: «Беспокоит ситуация, да. А что я могу сделать? Алименты за него заплатить?»