Форвард «Ак Барса» Дыняк о Сафонове в «ПСЖ»: «Молодец, заслужил работой и трудолюбием. Огромной удачи всем российским спортсменам, мы за них болеем»
Российский голкипер перешел в «ПСЖ» перед началом этого сезона. В активе 26-летнего Сафонова 11 матчей за клуб во всех турнирах.
– «ПСЖ» играл с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов. Не следишь за выступлением нашего вратаря Сафонова во Франции?
– Он молодец, заслужил своей работой и трудолюбием. Всем российским спортсменам желаю огромной удачи. Мы за них болеем. Любой спорт – это труд. В первую очередь это усилие над собой. Все спортсмены, которые достигают определенных высот, заслужили этого.
– Следишь за еще какими-нибудь видами спорта?
– Не особо, я на книжки пересел. Понравился очень Стивен Кинг. Прочитал «Оно», сейчас читаю «Ловец снов», – сказал форвард «Ак Барса» Никита Дыняк.
Карпин о невызове Сафонова в сборную: «Беспокоит ситуация, да. А что я могу сделать? Алименты за него заплатить?»
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