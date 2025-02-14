Товарищеские матчи. «Зенит» сыграет с «Уралом», «Рубин» против сборной КНДР
«Зенит» сыграет с «Уралом» в товарищеском матче, «Рубин» – со сборной КНДР.
Товарищеские матчи
Абу-Даби, ОАЭ
Белек, Турция
«Рубин» – сборная КНДР – 17:00
«Химки» Россия – «Кайрат» Казахстан – 17:00
«Факел» Россия – «Насаф» Узбекистан – 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем