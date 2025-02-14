Товарищеские матчи. «Зенит» сыграет с «Уралом», «Рубин» против сборной КНДР

«Зенит» сыграет с «Уралом» в товарищеском матче, «Рубин» – со сборной КНДР.

Товарищеские матчи Абу-Даби, ОАЭ «Зенит » – «Урал » – 14:30 Белек, Турция «Рубин » – сборная КНДР – 17:00 «Химки » Россия – «Кайрат» Казахстан – 17:00 «Факел» Россия – «Насаф» Узбекистан – 17:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.