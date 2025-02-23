«Зенит» победил «Локомотив» в закрытом товарищеском матче – 1:0. У Монтеса автогол на 90-й

«Зенит» и «Локомотив» провели закрытую товарищескую встречу.

Матч завершился победой петербуржцев со счетом 1:0, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Защитник «Локомотива » Сесар Монтес отправил мяч в свои ворота на 90-й минуте после серии рикошетов.

В основном составе «Зенита » вышли Латышонок, Мантуан , Нино, Эракович , Дркушич, Сантос, Барриос, Глушенков, Мостовой, Соболев и Гонду.

У железнодорожников – Лантратов, Сильянов, Фассон, Монтес, Ненахов, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Самошников и Сулейманов.