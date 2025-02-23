«Зенит» победил «Локомотив» в закрытом товарищеском матче – 1:0. У Монтеса автогол на 90-й
«Зенит» и «Локомотив» провели закрытую товарищескую встречу.
Матч завершился победой петербуржцев со счетом 1:0, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Защитник «Локомотива» Сесар Монтес отправил мяч в свои ворота на 90-й минуте после серии рикошетов.
В основном составе «Зенита» вышли Латышонок, Мантуан, Нино, Эракович, Дркушич, Сантос, Барриос, Глушенков, Мостовой, Соболев и Гонду.
У железнодорожников – Лантратов, Сильянов, Фассон, Монтес, Ненахов, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Самошников и Сулейманов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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