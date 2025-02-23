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«Зенит» победил «Локомотив» в закрытом товарищеском матче – 1:0. У Монтеса автогол на 90-й

«Зенит» и «Локомотив» провели закрытую товарищескую встречу.

Матч завершился победой петербуржцев со счетом 1:0, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес отправил мяч в свои ворота на 90-й минуте после серии рикошетов.

В основном составе «Зенита» вышли Латышонок, Мантуан, Нино, Эракович, Дркушич, Сантос, Барриос, Глушенков, Мостовой, Соболев и Гонду.

У железнодорожников – Лантратов, Сильянов, Фассон, Монтес, Ненахов, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Самошников и Сулейманов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoЗенит
logoТимур Сулейманов
logoИлья Самошников
logoАндрей Мостовой
logoСесар Монтес
logoАлександр Сильянов
logoСергей Пиняев
logoЛукас Фассон
logoЕвгений Латышонок
logoДуглас Сантос
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoЛусиано Гонду
logoВильмар Барриос
logoАлександр Соболев
товарищеские матчи (клубы)
logoМаксим Глушенков
logoАлексей Батраков
logoДанила Годяев
logoГуставо Мантуан
logoМаксим Ненахов
logoНино Мота
logoВанья Дркушич
logoСтрахиня Эракович
logoИлья Лантратов
logoДмитрий Баринов
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