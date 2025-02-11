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Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Пюник», «Динамо» Махачкала против «Кайрата»

Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи.

Товарищеский матч

«Зенит» Россия – «Пюник» Армения – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ерохин (38), 2:0 – Соболев (86).

«Зенит» (стартовый состав): Кержаков, Ду Кейрос, Чистяков, Родригао, Тарасов, Лобов, Ахметов (Алип, 59), Ерохин, Мостовой, Горшков (Тимощук, 74), Соболев.

«Динамо Махачкала» Россия – «Кайрат» Казахстан – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
товарищеские матчи (клубы)
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