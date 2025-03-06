Денисов о молодых игроках: «Если 2007 год не тянет Вторую лигу, как можно Семаку брать его? А вы хотите, чтобы они играли за чемпионство»

Игорь Денисов высказался о подготовке молодых футболистов.

«Я задаю вопрос, вот меня услышит тренерский штаб, не знаю, академии.

Последний выпуск ЮФЛ, сейчас вот этот 2007 год – игроков 2007 года отдайте во Вторую лигу проверить. Тренер Второй лиги их поставит и будет тащить на их плечах во Второй лиге? Просто задайтесь этим вопросом.

Не надо говорить мне: они там выиграли ЮФЛ. Мне вообще плевать. Просто отдайте их в большой футбол и посмотрите. Просто по уровню чтобы понимать, чтобы люди понимали.

Ждать? Сейчас говорят: они дети, маленькие. У нас раньше дебютировали в 16 лет. Сейчас в Европе дебютируют в 16 лет, как у нас раньше!

Вопрос: если 2007 год, выпускной, не тянет Вторую лигу, как можно Семаку брать его в высшую лигу? А вы хотите, чтобы они играли за чемпионство», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Денисов в интервью на ютуб-канале Вити Кравченко.

Денисов об академии «Зенита»: «Насрать на ваши ЮФЛ и чемпионат России – вы должны машин выпускать в 18-19 лет, готовых игроков, которых не надо учить. А у нас 18-летний маленьким считается»

«К тебе приедет Шакро Молодой, тебе кабздец». 5 главных проблем детского футбола от Игоря Денисова

Игорь Денисов: «Кто-то наверху ненавидит футбол, уверен. К детскому вообще ноль внимания – он не в фокусе государства»