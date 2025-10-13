Бельерин о конфликте Израиля и Палестины: «Это геноцид. Мирных жителей, детей убивают и обрекают на смерть от голода, а остальной мир наблюдает»

Эктор Бельерин назвал конфликт Израиля и Палестиной геноцидом.

– Что вы думаете о том, что произошло в Газе?

– Я думаю, что там происходит геноцид. Мы видим это в реальном времени, на экранах наших телефонов.

Если бы пять лет назад нас спросили бы об израильско-палестинском конфликте, мы бы, возможно, ответили: «У меня не так уж много информации; это началось в 1948-м, много чего произошло». И я мог бы согласиться, но сейчас – нет.

Теперь есть правительство, которое убивает мирных жителей, детей и обрекает их на смерть от голода. Остальной мир наблюдает за этим», – сказал защитник «Бетиса » в интервью ABC.

Сегодня в Египте проходит саммит по официальному заключению сделки о прекращении огня в Секторе Газа.

