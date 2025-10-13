Танасиевич о Станковиче: «Он работал в клубах-лидерах в Сербии и Венгрии, было меньше нервных матчей, в РПЛ каждая игра от ножа. После дисквалификации он будет вести себя спокойнее, думаю»
Йован Танасиевич считает, что дисквалификация пойдет в плюс Деяну Станковичу.
Главный тренер «Спартака» ранее был на месяц отстранен от турниров под эгидой РФС из-за нецензурных высказываний в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).
«Деян работал в «Црвене Звезде» и «Ференцвароше». Эти клубы лидеры в Сербии и Венгрии, индивидуальное мастерство их игроков нельзя сравнивать с соперниками. Там у него было меньше нервных игр.
А чемпионат России достаточно сложный, здесь каждая игра от ножа. И он, видимо, еще не привык к тому, что надо себя немножечко спокойнее чести.
Но после этой дисквалификации на месяц, думаю, он будет вести себя спокойнее», – заявил экс-защитник «Динамо» Танасиевич.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости