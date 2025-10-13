  • Спортс
  Танасиевич о Станковиче: «Он работал в клубах-лидерах в Сербии и Венгрии, было меньше нервных матчей, в РПЛ каждая игра от ножа. После дисквалификации он будет вести себя спокойнее, думаю»
Танасиевич о Станковиче: «Он работал в клубах-лидерах в Сербии и Венгрии, было меньше нервных матчей, в РПЛ каждая игра от ножа. После дисквалификации он будет вести себя спокойнее, думаю»

Йован Танасиевич считает, что дисквалификация пойдет в плюс Деяну Станковичу.

Главный тренер «Спартака» ранее был на месяц отстранен от турниров под эгидой РФС из-за нецензурных высказываний в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2).

«Деян работал в «Црвене Звезде» и «Ференцвароше». Эти клубы лидеры в Сербии и Венгрии, индивидуальное мастерство их игроков нельзя сравнивать с соперниками. Там у него было меньше нервных игр.

А чемпионат России достаточно сложный, здесь каждая игра от ножа. И он, видимо, еще не привык к тому, что надо себя немножечко спокойнее чести.

Но после этой дисквалификации на месяц, думаю, он будет вести себя спокойнее», – заявил экс-защитник «Динамо» Танасиевич.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
