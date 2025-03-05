Игорь Денисов: «Футболом должны управлять футбольные люди. Если меня кинуть в «Лукойл» и сказать: «Подними прибыль на 20%», – через полгода «Лукойла» не будет»
Игорь Денисов назвал проблему управления футболом в России.
«К сожалению, люди, которые занимаются нашим футболом, очень круто разбираются, я уверен, в бизнесе, но мне кажется, футбол – это немножко, мягко скажем, другое. И футболом, конечно, должны управлять футбольные люди.
Если, допустим гипотетически, взять меня и кинуть сейчас в «Лукойл», сказать: Игорь, подними мне там прибыль на 20%, – я ее не то что не подниму, через полгода «Лукойла» не будет. И меня вместе с ним», – со смехом сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России в интервью на ютуб-канале Вити Кравченко.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал Вити Кравченко
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