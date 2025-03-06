В «Баварии» не уверены, что Киммих – краеугольный камень в будущем клуба. Руководству не нравится, что игрок не принял решение по контракту, продление хавбека под вопросом
Действующее соглашение 30-летнего полузащитника с клубом рассчитано до конца июня 2025 года.
Как сообщает журналист Штефан Кумбергер, руководство «Баварии» больше не уверено, что стоит считать игрока, которому сейчас 30 лет, краеугольным камнем в будущем клуба. Тот факт, что он до сих пор не принял решение по контракту, также вызвал раздражение в наблюдательном совете мюнхенцев.
Это ставит спортивного директора Макса Эберля перед дилеммой. Ранее он заверил, что хочет сохранить Киммиха, однако не может принять это решение самостоятельно. За одобрение сделок такого масштаба в клубе отвечает комитет из девяти человек. На данный момент совет не уверен в отношении данного вопроса.
В текущем сезоне Киммих провел 23 матча в Бундеслиге, забил один гол и сделал пять результативных передач. Подробная статистика немецкого игрока доступна по ссылке.
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