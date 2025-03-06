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Юра Мовсисян: «Спартак» всегда будет величайшим клубом в истории России. Играть там – самое большое достижение в жизни для меня»

Юра Мовсисян рассказал, что следит за игрой бывших клубов в Мир РПЛ.

«Очень внимательно слежу за «Спартаком» и «Краснодаром». По-моему, у обоих клубов сейчас все просто потрясающе. «Спартак» выиграл последние шесть игр. Удивительно такое видеть.

«Спартак» всегда будет «Спартаком», величайшим клубом в истории России. Нет клуба с большей историей, чем «Спартак», в России.

«Краснодар» – новый клуб, и мой первый в России. Стадион – это нечто удивительное, но «Спартак» останется «Спартаком» для всех россиян.

Я горжусь тем, что был там, что мое имя есть в истории такого великого клуба. Для меня это самое большое достижение в жизни. Играть в «Спартаке» и играть для таких болельщиков, как у «Спартака», невероятно», – сказал экс-нападающий «Спартака» и «Краснодара».

Мовсисян играл за «Краснодар» в 2011-2012 годах, после чего перешел в «Спартак», где выступал до конца 2016 года. Затем форвард был арендован, а впоследствии выкуплен клубом МЛС «Реал Солт Лейк».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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