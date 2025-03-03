Непомнящий о «Спартаке»: «Сильнейший клуб России прямо сейчас. Когда коллектив выигрывает семь матчей подряд, нельзя не отмечать его силу»
Валерий Непомнящий считает «Спартак» сильнейшим клубом России прямо сейчас.
Красно-белые обыграли «Оренбург» в 19-м туре Мир РПЛ (2:0) и сравнялись по очкам с «Зенитом» и «Краснодаром» – у трех лидеров по 40 очков.
«Спартак» – сильнейший клуб России прямо сейчас. Когда коллектив выигрывает семь матчей подряд, то нельзя не отмечать его силу. Станкович нашел ключи к игрокам красно-белых.
Все футболисты в составе «Спартака» показывают свой лучший футбол за последнее время. Шансы на титул? Довольно высокие – это очевидно», – сказал бывший главный тренер «Томи».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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