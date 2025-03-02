Свинов об РПЛ: «Хочется, чтобы «Спартак» стал чемпионом, а не «Зенит». Если победят в год столетия петербуржцев, представляю, что это будет значить для болельщиков»

Илья Свинов хочет видеть чемпионство «Спартака».

– Кто станет чемпионом в этом сезоне?

– Верю в «Спартак ». Они сейчас очень близки к титулу. От начала второй части сезона многое зависит. Вы знаете, какое давление оказывают на «Спартак». Одна неудачная игра – и могут подлить масла в огонь, пойдет негативный фон. Главное, на этом не зацикливаться и по максимуму выкладываться.

У «Спартака» хорошие шансы стать чемпионом. Успел поработать со Станковичем, штаб у него прекрасный, и сам он позитивный дядька. Хорошо, что у них получается. За российских игроков в «Спартаке» очень переживаю.

Хочется, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Это будет очень здорово. Уже не хочется, чтобы «Зенит» выиграл. Если «Спартак» победит в год столетия «Зенита», представляю, что это будет значить для болельщиков красно-белых. Будет заруба, потому что «Зенит» может занервничать, это мы видели в прошлом сезоне.

«Краснодар » в хорошей форме, их тоже не стоит списывать со счетов, плюс есть команды, которые могут отнять очки у «Зенита », «Краснодара» и «Спартака».

Очень интересно, чем закончится чемпионат. В прошлом сезоне было кино, и в этом тоже что-то будет, – сказал бывший вратарь «Спартака», ныне выступающий за «Уфу» на правах аренды из «Балтики» Илья Свинов .

«Спартак» на 3 очка отстает от «Краснодара» и «Зенита», имея матч в запасе.