Защитник «Спартака» Денисов о «Зените» и «Краснодаре»: «Не давит, что конкуренты теряют очки. Все зависит от нас самих, нужно думать о себе»

Даниил Денисов оценил потерю очков конкурентами в чемпионской гонке Мир РПЛ.

В 19-м туре «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и «Крыльями Советов» (1:1) соответственно, а «Спартак» победил «Оренбург» (2:0).

«Я видел, что «Краснодар» и «Зенит» свои матчи сыграли вничью. Но мы думаем о себе и настраиваемся на свои будущие матчи. Никак не давит, что конкуренты теряют очки.

Мы понимаем, что все зависит от нас самих. Как в плюс, так и в минус. Поэтому нужно думать о себе», — сказал защитник «Спартака».

У «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» по 40 очков после 19-го тура РПЛ. Петербуржцы лидируют по дополнительным показателям, красно-белые – на 2-м месте