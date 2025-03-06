«На кой хер нужно молодежное первенство? Они играют друг с другом год в год. Здесь рано, там рано, дебютировать – рано! ###, когда играть в футбол-то?!» Денисов о молодежной системе

Игорь Денисов заявил, что не понимает смысл проведения молодежного первенства.

«Молодежное первенство, на кой хер оно нужно? Извините за такой лексикон, я еще могу жестче сказать.

Я не понимаю, зачем нужно молодежное первенство. Они играют так же год в год. 2007-й год закончил ЮФЛ, они идут в молодежку и опять играют друг с другом, только в молодежном первенстве.

Вы че, ребята? Я ваще уже ничего не понимаю. Здесь мне говорят: не отпустить в ЮФЛ на год младше, чтобы сейчас 2010-й год [играл] – а им рано. Здесь на выпуске, в 18 лет, говорят: опять им рано! И они опять играют в молодежке. ### (блин), когда играть в футбол-то?!

Там рано, здесь рано, на большое поле мы выходим в 13 лет – рано! Здесь рано, там рано, дебютировать – рано! Че это такое-то вообще?» – сказал бывший полузащитник «Зенита » и сборной России Денисов в интервью на ютуб-канале Вити Кравченко.

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