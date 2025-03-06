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  • Рафинья об 1:0 с «Бенфикой»: «И ничья стала бы для «Барсы» хорошим результатом. Будут еще более трудные матчи, в которых придется терпеть»
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Рафинья об 1:0 с «Бенфикой»: «И ничья стала бы для «Барсы» хорошим результатом. Будут еще более трудные матчи, в которых придется терпеть»

Рафинья оценил победу над «Бенфикой» (1:0) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Знали, что нас ждет очень трудный матч. Знали, на каком уровне играет «Бенфика». Соперник играл дома, перед своими болельщиками, и это добавляло им мотивации. Но мы также понимали, как важно уехать отсюда с положительным результатом. Думаю, что и ничья стала бы для нас хорошим результатом, а победа – еще лучше.

После красной карточки мы оставались одной командой, мы знали, как надо действовать, и я думаю, что это самое главное для команды, которая хочет добиваться больших успехов. Мы должны понимать, что у нас будут еще более трудные матчи, в которых нам придется терпеть. Думаю, что сегодня команда выступила очень хорошо. Мы добились очень важного результата», – сказал вингер «Барселоны».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoБарселона
logoРафинья Диас
logoБенфика
logoЛига чемпионов УЕФА
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