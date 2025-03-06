Педри перед ответным матчем с «Бенфикой»: «Будем играть на ничью – можем проиграть. «Барса» дома должна играть на победу. Нужно забыть, что ведем в противостоянии»
Педри оценил победу над «Бенфикой» (1:0) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Трудный матч. Пришлось нелегко, особенно после красной карточки. Мы отлично сыграли с мячом и без мяча. Знали, что справимся, и очень важно, что победили.
Впереди еще один матч. Нельзя терять мотивацию. Нужно забыть, что мы ведем в противостоянии, и постараться одержать еще одну победу. Мы знаем, что если будем играть на ничью, то можем проиграть. Мы – «Барса» и у себя дома должны играть на победу», – сказал хавбек «Барселоны».
«Барcа» победила даже с рекордной красной. Хорошо знали, как играть в меньшинстве
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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