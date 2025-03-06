Тренер «Бенфики» Лаже о 0:1 с «Барсой»: «У нас были хорошие моменты, результат мог быть другим. Поедем в Барселону, чтобы победить и выйти в следующий раунд»

Бруну Лаже оценил поражение от «Барселоны» (0:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы могли открыть счет уже на 20-й секунде. В концовке был еще один великолепный шанс. У нас были хорошие моменты в течение всего матча, результат мог быть другим.

Мы должны занести себе в актив то, что мы сделали против отличной команды, и восстановиться как можно скорее. Мы поедем в Барселону, чтобы победить и выйти в следующий раунд – именно об этом мы говорили в раздевалке», – сказал тренер «Бенфики».

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