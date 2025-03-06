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  • Компани про 3:0 с «Байером»: «Бавария» многое сделала правильно – иначе такую команду не обыграть. Мы провели самый важный матч сезона, но надеемся, что будут и еще более важные»
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Компани про 3:0 с «Байером»: «Бавария» многое сделала правильно – иначе такую команду не обыграть. Мы провели самый важный матч сезона, но надеемся, что будут и еще более важные»

Венсан Компани прокомментировал разгром «Байера» (3:0) в Лиге чемпионов.

«Это лишь первая половина. Мы полностью сосредоточены на ответной игре.

Мы провели самый важный матч сезона к этому моменту, но надеемся, что будут и еще более важные. Мы сохраняем спокойствие, как и всегда, и мы показали, что всегда готовы.

Мы многое сделали правильно – иначе такую команду не обыграть. Нам нужно повторить на следующей неделе то, что нам сегодня удалось. Сейчас не время для похвалы. Конечно, парни могут порадоваться, но мы переключим внимание на игру с «Бохумом», а затем на матч во вторник», – сказал главный тренер «Баварии».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Баварии»
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