У «Баварии» 8 побед и 2 ничьих в 10 последних матчах. Поражений нет с января
«Бавария» продлила серию без поражений до 10 матчей.
Команда Венсана Компани разгромила «Байер» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:0.
В последний раз мюнхенцы проигрывали 22 января – «Фейеноорду» (0:3) в ЛЧ. С тех пор у них 8 побед и 2 ничьих в различных турнирах.
8 марта «Бавария» примет «Бохум» в Бундеслиге, после чего вновь встретится с «Байером».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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