У «Баварии» 8 побед и 2 ничьих в 10 последних матчах. Поражений нет с января

«Бавария» продлила серию без поражений до 10 матчей.

Команда Венсана Компани разгромила «Байер» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 3:0.

В последний раз мюнхенцы проигрывали 22 января – «Фейеноорду» (0:3) в ЛЧ. С тех пор у них 8 побед и 2 ничьих в различных турнирах.

8 марта «Бавария » примет «Бохум» в Бундеслиге, после чего вновь встретится с «Байером ».