«Бавария» пробила 17 раз в матче с «Байером». У команды Алонсо 2 удара – в первом тайме, единственный удар в створ – после ошибки Упамекано

«Бавария» значительно превзошла «Байер» по ударам.

Мюнхенцы одержали победу на своем поле со счетом 3:0 в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Венсана Компани пробила 17 раз и в 6 случаях попала в створ. «Байер », согласно данным УЕФА, нанес два удара (по данным ряда других источников – 3 ), из которых лишь один пришелся в створ. Все попытки леверкузенцев были предприняты в первом тайме.

Отметим, что единственный удар «Байера» в створ случился после ошибки Дайо Упамекано на 14-й минуте: защитник «Баварии» неудачно сыграл ногой с лета после скидки Алекса Гримальдо и фактически вывел к воротам Джереми Фримпонга, который пробил в Мануэля Нойера.