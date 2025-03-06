«Бавария» пробила 17 раз в матче с «Байером». У команды Алонсо 2 удара – в первом тайме, единственный удар в створ – после ошибки Упамекано
«Бавария» значительно превзошла «Байер» по ударам.
Мюнхенцы одержали победу на своем поле со счетом 3:0 в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Команда Венсана Компани пробила 17 раз и в 6 случаях попала в створ. «Байер», согласно данным УЕФА, нанес два удара (по данным ряда других источников – 3), из которых лишь один пришелся в створ. Все попытки леверкузенцев были предприняты в первом тайме.
Отметим, что единственный удар «Байера» в створ случился после ошибки Дайо Упамекано на 14-й минуте: защитник «Баварии» неудачно сыграл ногой с лета после скидки Алекса Гримальдо и фактически вывел к воротам Джереми Фримпонга, который пробил в Мануэля Нойера.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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