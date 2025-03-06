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«Байер» остался в меньшинстве во 2-м тайме матча с «Баварией» в ЛЧ. Мукиеле удален за удар шипами в ахилл Коману

«Байер» остался в меньшинстве во 2-м тайме матча с «Баварией».

На 62-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов с поля был удален Норди Мукиеле. Защитник «Байера» получил прямую красную карточку за удар сзади шипами бутсы в ахилл Кингсли Коману.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0, второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoБавария
logoБайер
logoНорди Мукиеле
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКингсли Коман
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