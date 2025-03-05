«Ливерпуль» нанес один удар в 1-м тайме игры с «ПСЖ». Команда Энрике пробила 12 раз, владение – 66%

«ПСЖ» превзошел «Ливерпуль» в ряде статистических показателей в 1-м тайме.

Команда Луиса Энрике принимает мерсисайдцев в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первой половине игры парижане нанесли 12 ударов по воротам соперника, 4 из которых пришлись в створ. Футболисты английского клуба пробили лишь один раз – мимо.

Хозяева владели мячом 66% времени, подали 4 угловых (против 2 у «Ливерпуля »), пасовали с точностью 92% (против 74%).

«ПСЖ» – «Ливерпуль». Гол Хвичи отменен из-за офсайда. Онлайн-трансляция