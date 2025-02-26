Лаутаро подозревают в богохульстве в матче с «Юве». Форварда «Интера» могут отстранить минимум на 1 матч, он отрицает обвинения
«Интер» уступил туринцам (1:0) в 25-м туре чемпионата Италии.
Как сообщает Il Messaggero, федеральная прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) ведет расследование в отношении аргентинца. Она уже получила видео со словами, произнесенными Лаутаро, и ищет соответствующую аудиозапись. По данным прокуратуры, аудиозапись существует, и вопрос только в том, чтобы найти ее и предоставить в прокуратуру.
Доказанное богохульство может привести к дисквалификации как минимум на 1 матч, что предусмотрено статьей 37 Кодекса спортивного правосудия.
Сам Лаутаро решительно отверг все обвинения, заверив «Интер», что он не произносил никаких богохульных выражений.
«Когда люди так много и плохо говорят о человеке, это раздражает. То, что произошло, меня очень задело. Я оскорблял, но не богохульствовал.
Я стараюсь внушить уважение и своим детям. Я не приемлю такого и иду своей дорогой», – заявил нападающий «Интера».
Как отмечает TuttoMercatoWeb, вердикт прокуратуры может быть вынесен еще нескоро.
В Серии А уже троих дисквалифицировали за богохульство. Удивлены? Сейчас все объясним
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий