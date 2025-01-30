Хит-трик Лаутаро принес «Интеру» победу над «Монако» – 3:0. Мависса Элеби удалили на 12-й минуте

«Интер» победил «Монако» Александра Головина (3:0) в 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Лаутаро Мартинес на 4-й минуте открыл счет с пенальти, на 16-й стал автором дубля, а на 67-й сделал хет-трик.

Кристиан Мависса Элеби был удален на 12-й минуте.

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