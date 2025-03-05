«Боули вложил миллиарды в «Челси» и обвиняется в том, что тратит слишком много! Кажется, теперь я видел все». Экс-владелец «Кристал Пэлас» Джордан о критике руководства топ-клубов
«Учитывая, что мы живем в мире растущего активизма и петиций по каждому вопросу, неудивительно, что некоторые футбольные фанаты меняют способ взаимодействия со своими клубами, часто с мыслью о своих правах.
Когда-то владельцы редко занимали мысли среднестатистического болельщика. Но менталитет изменился до такой степени, что кажется, будто те, кто управляет клубами, существуют только для того, чтобы их поносили и критиковали – или чтобы опустошить весь их кошелек, пока не появится следующий дурак и не сделает то же самое.
Были кампании против Глейзеров в «Манчестер Юнайтед» и манифест против Дэниэла Леви от болельщиков «Тоттенхэма» – порой небезосновательные.
Теперь вот марши протеста против Тодда Боули, который вложил миллиарды в «Челси» и поэтому обвиняется в том, что тратит слишком много! Кажется, теперь я видел все», – написал Саймон Джордан.
Свежая идея Боули: акции АПЛ клубам вместо парашютных выплат. Фанатов «Челси» просит потерпеть
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