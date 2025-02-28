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  • Экс-владелец «Пэлас» назвал «клоунами» фанатов «Челси» за протест против Боули: «До Абрамовича они не были большим клубом. Считают его мучеником, который дал столько денег и ничего не потребовал взамен»
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Экс-владелец «Пэлас» назвал «клоунами» фанатов «Челси» за протест против Боули: «До Абрамовича они не были большим клубом. Считают его мучеником, который дал столько денег и ничего не потребовал взамен»

Экс-владелец «Кристал Пэлас» назвал «клоунами» протестующих фанатов «Челси».

Ранее более 100 фанатов «синих» устроили акцию протеста против владельцев клуба перед началом матча против «Саутгемптона» в 27-м туре АПЛ (4:0). Болельщики принесли баннеры с критикой в адрес боссов клуба и скандировали имена Романа Абрамовича и Жозе Моуринью, а также кричалки «BlueCo – вон», «Боули, ты мудак» и «Тебе следовало купить «Брайтон». 

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан, выступая в программе White & Jordan на talkSPORT, назвал протестующих «клоунами».

«Они не были большим клубом до тех пор, пока деньги Абрамовича не превратили их во что-то действительно значимое. И теперь они держатся за мысль, что Роман Абрамович был мучеником, который дал им столько денег и ничего не потребовал взамен.

А теперь у вас есть другие владельцы, которые уберегли клуб от угрозы существованию, но только потому, что все идет не так, как вам хочется, вы устраиваете протест против них.

Я согласен с тем, что у фанатов есть право выражать свое мнение и жаловаться. Но когда дело доходит до организованных протестов против модели владения клубом, который управляется всего два года, пусть и с очевидными ошибками... Люди, которые владеют бизнесом и приходят в футбол, всегда совершают ошибки. Потому что им нужно сначала понять язык этой индустрии.

Мне отправили ветку сообщений от фаната «Челси», который исправлял другого фаната «Челси», пришедшего сюда и болтавшего, что клуб якобы задолжал 140 миллионов фунтов. Он болтал о долге в 140 миллионов фунтов. Но это всего лишь обязательства перед владельцами клуба, которые не берут проценты и не требуют возврата. Поэтому мы разобрали его по частям, потому что он выставил себя дураком.

На самом деле их аргументы не подкреплены фактами, это просто перечисление претензий, хотя некоторые из них действительно звучат весомо. Владельцы пришли, они приняли неудачные решения, поставили спортивных директоров, которые не справились, купили игроков по завышенным ценам, наняли тренера, который не был успешным», – сказал Джордан. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: talkSPORT
logoЧелси
болельщики
Саймон Джордан
logoТодд Боули
logoпремьер-лига Англия
logoРоман Абрамович
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