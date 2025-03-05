Карпин о роли жены в решении об уходе из «Ростова»: «Она не раз говорила: «Подумай о здоровье, пожалей себя!» Если это давление, то так и называйте»
Валерий Карпин рассказал, какую роль сыграла жена в решении покинуть «Ростов».
– Деликатный момент: роль жены в истории с уходом из «Ростова». Можно представить, как Дарья могла на вас воздействовать. Быть может, давление оказывала.
– Она не раз говорила: «Подумай о своем здоровье». На мои разъезды реагировала призывом: пожалей себя! И это в контексте детей, что им нужен папа. Моя мама говорила те же самые вещи. Как и любой человек, который волнуется и переживает о здоровье близких.
Это давление? Если это давление, то так и называйте, – сказал Карпин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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