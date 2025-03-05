Тедеев о Дзюбе в «Акроне»: «У нас образовался настоящий интернационал, Артем – одна из ключевых фигур. Он выстраивает внутри коллектива правильный микроклимат»
36-летний форвард забил 4 мяча в 11 матчах за клуб в Мир РПЛ.
– Артем Дзюба превзошел ваши ожидания?
– Знаете, как-то так сложилось, что мне удается понять человека при первой же встрече. И, в принципе, я угадываю, что получится из этого знакомства, сотрудничества в дальнейшем. Видимо, это дар от Господа.
– Хотите сказать, после первого разговора с Дзюбой пришла уверенность, что с ним не возникнет никаких проблем?
– То, что сейчас Артем делает для ФК «Акрон», дорогого стоит. Он влияет на результат, помогает развиваться молодежи, выстраивает внутри коллектива нормальный, правильный микроклимат. Именно Дзюба вместе с другими нашими лидерами – Савичевым, Волковым, Кузьминым, Васютиным – помогает адаптироваться легионерам.
У нас образовался настоящий интернационал. Мне это близко, важно. Я вырос на той «Алании», которая в 1995 году стала чемпионом России. И вот в ней играли представители 12 национальностей. Самая интернациональная команда высшей лиги! Все были сплочены одной идеей. Вот это для меня ориентир.
Футболисты, которые к нам приезжают, не чувствуют себя в «Акроне» посторонними, чужими. И Артем в этой истории стал одной из ключевых фигур, – сказал главный тренер тольяттинцев.
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