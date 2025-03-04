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  • Черчесов специально не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова: «Следующего гола жду. Так, чуть-чуть раззадорить его. Желаю добавить еще 10-15 – чтобы за 50 лет никто рекорд не побил»
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Черчесов специально не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова: «Следующего гола жду. Так, чуть-чуть раззадорить его. Желаю добавить еще 10-15 – чтобы за 50 лет никто рекорд не побил»

Станислав Черчесов объяснил, почему не поздравил Артема Дзюбу.

36-летний нападающий «Акрона» отличился в матче с 19-го тура Мир РПЛ «Пари НН» (1:2) и догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. У обоих по 233 гола.

«Я специально не поздравил его с этим голом, что он сравнялся. Раз не поздравил, значит, жду следующего гола. Тогда поздравлю. Так, чуть-чуть его раззадорить. Знаю его характер – он будет доказывать.

Что потом? Надо будет искать какие-то мотивационные моменты. В конце концов, почему бы не сделать так, чтобы этот рекорд следующие 50 лет вообще никто не побил? Это же тоже мотивация. Так что пожелаю ему побить рекорд Кержакова, добавить еще 10-15 голов.

И потом он будет сидеть на диване с чашечкой кофе или здесь и обсуждать: «Где там мои конкуренты, почему до меня не могут добраться?»

Так что пожелаю ему. Парень достойный. Все его ругают, какой он сложный – он абсолютно не сложный парень. Во всяком случае, для меня», – сказал бывший тренер сборной России в эфире передачи «Футбол России».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Футбол России»
logoАлександр Кержаков
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
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