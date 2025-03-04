Тихонов о работе в штабе Карпина: «Я понял, что ничего не знаю о футболе. Играл в него 20 лет, но как ведется это изнутри, как строится работа, не понимал»

Андрей Тихонов заявил, что не понимал футбол до работы с Валерием Карпиным.

– Замечали ли вы для себя уже во время игровой карьеры какие-то нюансы тренерской работы?

– Нет, вообще не думал. Некоторые тренеры, я знаю, у нас Виктор Булатов – он конспектировал тренировки. У меня такого не было. Я играл до конца футбольной карьеры.

Когда меня Валерий Карпин позвал к себе помогать, я понял, что ничего не знаю о футболе. То есть я играл в него 20 лет, но как ведется это изнутри, как строится работа – понял, что ничего не понимаю и не знаю. Поэтому я три года учился категории B, потом категория А и категории Pro, – сказал главный тренер «Енисея ».

В сезоне-2011/2012 Тихонов работал в тренерском штабе Карпина в «Спартаке».