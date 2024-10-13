«Какой ВАР, ## твою мать?» Гол, которого наверняка не было, засчитали в Первой лиге – вскипел Андрей Тихонов

Совет шефа ВАР: не надо играть в угадайку.

В Мелбет Первой лиге матчи, на которых работает ВАР, как будто притягивают скандальные решения – причем такие, которые видеоассистенты толком не могут проверить.

Вторую неделю подряд в центре внимания «Родина» и решение на ее домашнем матче: после ошибки с «вне игры» из прошлого тура, странно признанной со второго раза, теперь засчитали гол, которого похоже не было.

На 71-й минуте матча «Родина» сравняла счет против «Енисея». Мяч после удара форварда Амура Калмыкова отбил вратарь Егор Шамов. Но главный арбитр по подсказке ассистента с бровки засчитал гол – решили, что мяч пересек линию. Давайте оценивать.

На «Сапсан Арене», где играет «Родина», есть ВАР – видеоассистенты Артур Федоров и Роман Галимов изучали момент полторы минуты, но не отменили решение. Хотя однозначного ракурса, говорящего о том, что мяч пересек линию ворот, в повторе трансляции не показали. Вот лучший кадр, на который ориентировались ВАР-судьи.

Благодаря этому голу «Родина» сыграла вничью 1:1 и осталась на восьмом месте в таблице Первой лиги, а «Енисей» – на десятом. Реакция представителей красноярского клуба была предсказуемой.

«Вам должно быть стыдно за это». Тихонов бушевал на бровке

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов еще во время матча высказал резервному арбитру мнение по эпизоду: «Вам должно быть стыдно за это! Стыдно вам должно быть, посмотрите. [В ответ на реплику судьи] Да какой ВАР, ## твою мать». И махнул рукой, отвернувшись.

После матча Тихонов развернул мысль в интервью Metaratings:

«Помощник главного арбитра находился в трех метрах от углового флажка. Не думаю, что он видел, что мяч перелетел линию ворот. Как ВАР обычно работает? Идет игра, видеоассистенты зовут судью, чтобы тот посмотрел спорный момент.

Вспомните игру «Ахмат» – «Крылья Советов», где тоже был момент с офсайдом. А здесь решение, что гол, принимает сам боковой. Главный не ходил смотреть. Кто-то там сидел и сказал, что гол. Я посмотрел – очень сильно спорный момент! Уверен, конечно, поддержат ВАР. Но пусть мне докажут и покажут, что это гол. Мое мнение: гола не было! Неприятно».

Капитан «Енисея» Александр Ломакин после матча в беседе с болельщиками сказал: футболисты считают, что там не было гола – и ошибка повлияла на результат.

«Помощникам не нужно играть в угадайку». Главный по внедрению ВАР в России критикует решение

Экс-глава проекта по внедрению ВАР в России и член экспертной комиссии УЕФА Леонид Калошин разобрал момент для телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым» .

«В момент принятия решения помощник по своей вине занимал плохую позицию.

Первая деталь: когда Калмыков коснулся мяча, позиция помощника была далеко не по линии офсайда (которую определял игрок «Енисея» Савельев), намного левее положенного.

Вторая деталь, как следствие первой: в момент контакта мяча с руками Шамова, помощник оказался далеко от линии ворот, что сделало для его взора невозможным утверждать, что гол состоялся . Тем не менее, ассистент судьи решил рискнуть и принять ключевое решение, находясь в явно плохой и неавторитетной позиции.

В течение полутора минут ВАР проверял данную ситуацию, судья Машлякевич не давал свисток на рестарт игры, ожидая вердикт своих ассистентов. В итоге они не нашли доказательства явной ошибки помощника судьи. Это неудивительно, потому что не было в наличии камеры, которая находилась бы напротив линии ворот или достаточно близко к ней . Поэтому претензий к видеоассистентам быть не должно.

Но уже есть прецедент, когда в конце апреля в матче РПЛ «Балтика» – ЦСКА случилась аналогичная ситуация , видеоарбитры не вмешались в засчитанный помощником судьи гол, не обнаружив видеодоказательства. В результате тогдашних разбирательств наказание понесли три арбитра (ассистент, ВАР и АВАР). Как будет в этот раз – невозможно предугадать. Но, повторюсь, что прецедентный момент есть.

Гол должен засчитываться, только когда есть уверенность, что мяч полностью пересекает линию. В таких моментах, при доступе к ВАР, помощникам не нужно играть в угадайку. Возможно ли, что мяч все-таки залетел в ворота? Да, такая вероятность есть. Но по всем доступным ракурсам она крайне небольшая».

У «Родины» второй судейский скандал за два тура. Оба раза в ее пользу

Про этот момент после матча вспоминал и Андрей Тихонов. Неделю назад «Родина» играла дома против тульского «Арсенала» – тоже 1:1 со спорным голом. И там к голу хозяев тоже много вопросов (а еще больше – к несовершенству ВАР на этом). Ведь гол забит после явного положения вне игры.

В момент предголевого паса Михаила Рядно, арендованного у ЦСКА, форварды Йорди Рейна и Александр Юшин находились явно впереди защитников «Арсенала». Тонкость в том, что это толком не показали в трансляции, общая камера не успела за моментом, но вот после игры с тактической записи тульского клуба все можно было рассмотреть четко.

Странно было то, что 9 октября ЭСК поддержала ассистента, который не зафиксировал офсайд – со ссылкой на то, что комиссии не хватило ракурсов, чтобы убедиться в ошибке. Справедливо в медиа возник шум, говорили про запись тульского «Арсенала», разлетевшуюся по телеграм-каналам. Оказалось, ЭСК ее просто не учла, потому что изначально к запросу не приложил клуб – почему-то ею не поинтересовались, вынесли заведомо неверное решение, а пересмотрели эпизод с учетом всех ракурсов только после публикации откровенно нелепого оправдания судьи.

Видеоповторы должны были исключить подобные моменты из футбола. Но когда техническое оснащение стадиона не позволяет рассмотреть офсайд или дать однозначный ответ о том, пересек ли мяч линию ворот, работа ВАР выглядит вот так неоднозначно.

Вроде система есть, и это хорошо – а в ключевых моментах матчей, влияющих на результат, разобраться не может. Вероятно, если бы ВАР мог посмотреть нормальный повтор гола Туле и камеру с линии в моменте с «Енисеем», у «Родины» бы отняли оба этих гола.

ЭСК поменяла решение и признала ошибку: хотя все было очевидно сразу. Шум в телеграме помог

Фото: vk.com/fc_rodina ; vk.com/fcenisey