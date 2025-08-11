«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Ман Сити» по Савио. Вингер готов перейти (Маттео Моретто)

«Тоттенхэм» ведет переговоры с «Манчестер Сити» о трансфере Савио.

21-летний вингер сборной Бразилии готов перейти в лондонский клуб, если стороны согласуют сделку, сообщает журналист Маттео Моретто.

В 48 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «горожан» на счету Савио 3 гола и 13 ассистов.