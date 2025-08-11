Рианчо не прочь вновь возглавить «Спартак»: «Не отказался бы еще раз поработать в России. Там меня всегда любили и уважали»
Рауль Рианчо заявил, что не прочь вновь возглавить «Спартак».
65-летний испанец исполнял обязанности главного тренера красно-белых осенью 2018 года на протяжении трех недель – после отставки Массимо Карреры и до назначения Олега Кононова.
После 4 туров текущего сезона «Спартак» с 4 очками занимает в РПЛ 11-е место.
«Хотел бы снова возглавить «Спартак»? Я бы не отказался еще раз поработать в России. Там меня всегда любили и уважали. Конечно, я открыт для предложений», — сказал Рианчо.
Ивич и Риера – в числе кандидатов «Спартака» на пост тренера на случай ухода Станковича
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31250 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости