Прохор Шаляпин о детстве: «Ненавидел футбол. Ребята гнали меня со двора – я был неуклюжий, высокий»

Прохор Шаляпин рассказал, почему в детстве ненавидел футбол.

— Футбол — спорт номер один в мире. Смотрите?

— [В детстве] я был неуклюжий, высокий. Получалось все мимо кассы, мимо ворот. У меня не получалось играть в футбол, ненавидел его, потому что ребята гнали меня со двора.

— С таким ростом вы, наоборот, должны были быть забивным нападающим, замыкать подачи головой.

— К сожалению, нет. Все детство я прокатался на велосипеде и пел в хоре. Я мечтал стать либо певцом, либо водителем трамвая. Когда катался на велосипеде, представлял, что я водитель трамвая, — сказал певец.