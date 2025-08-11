Мората и «Галатасарай» расторгли аренду. Турки получат 5 млн евро от «Милана», форварда купит «Комо»

«Галатасарай» объявил о досрочном расторжении аренды Альваро Мораты.

Стамбульский клуб сообщил, что решение принято по взаимному согласию сторон, в том числе с «Миланом », который выплатит компенсацию в размере 5 млн евро – срок аренды 32-летнего форварда истекал 20 января 2026 года.

Также утверждается, что Мората отказался от суммы около 650 тысяч евро.

Ранее стало известно, что «Комо » купит испанца у «Милана» за 12 млн.

В чемпионате Турции за полгода Мората провел 12 игр и забил 6 голов. Подробнее его статистика – здесь .