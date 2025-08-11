«Черчесов очень хорош как мотиватор. Дальше «Ахмат» прибавит и в игровом плане». Булыкин об 1:0 с «Зенитом»

Дмитрий Булыкин отметил роль Станислава Черчесова в победе «Ахмата» над «Зенитом».

В субботу грозненцы одолели петербургский клуб (1:0) в 4-м туре РПЛ .

«Проблемы «Зенита » очевидны уже не первый год — они были заметны еще в позапрошлом сезоне, когда петербургская команда с трудом выиграла чемпионат, а когда она проиграла гонку за золото «Краснодару» в прошлом сезоне, все игровые трудности стали видны невооруженным взглядом. И все это перетекло на новый сезон. Что усложняет игру против любого организованного соперника.

Именно таким предстал «Ахмат» в первом матче при Черчесове. Его успех довольно неожиданный, но было ясно, что команда прибавит при Станиславе Саламовиче. По крайней мере с точки зрения эмоций и самоотдачи это должно было произойти, потому что Черчесов очень хорош как мотиватор. Так и получилось. И это привело к победе. Уверен, дальше «Ахмат » прибавит и в игровом плане», – сказал бывший нападающий сборной России.